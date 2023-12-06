Кузнецов: я не тот, кто будет получать много денег и ходить счастливым, когда хоккей плох

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что клуб лишился голов из-за его неудачной игры в нынешнем сезоне.

«Я чувствую, что клуб упустил эти 15-20 очков из-за меня, а это 20 голов. Если бы мы забили эти 20 голов, то, вероятно, вошли бы в десятку лучших в лиге по количеству заброшенных шайб. Это то, чего нам не хватает. И я это понимаю.

Я не тот игрок, кто будет получать много денег и ходить счастливым, когда хоккей плох. Я хочу играть лучше, хочу добиться успеха и хочу, чтобы моя команда имела успех в каждой игре», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5».