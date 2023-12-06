Кузнецов — о пропуске игры: мне было плохо, я чувствовал, что должен был быть с командой

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своих ощущениях во время пропуска игры с «Аризоной Койотс» (0:6) и оценил свою работу с главным тренером клуба Спенсером Карбери.

«Это было дерьмово. Нелегко наблюдать за игрой, быть не с командой, не имея возможности помочь партнёрам, особенно в этой встрече… Мне было плохо, потому что я чувствовал, что должен быть там, должен был помочь команде стать лучше во всех аспектах.

Я хочу верить в Карбери, а он хочет верить в меня. Я чувствую, что у нас прекрасные отношения, поэтому я понимаю, что мне нужно стать лучше», — приводит слова Кузнецова The Hockey News.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5».