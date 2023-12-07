Хедман — четвёртый действующий защитник НХЛ с 300+ домашними ассистами в карьере

В эти минуты, в Тампе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Шведский защитник хозяев Виктор Хедман отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, швед довёл число своих ассистов в домашних матчах в карьере в НХЛ до 300, став четвёртым действующим защитником, которому покорилась данная отметка, присоединившись к Бренту Бёрнсу (311), Эрику Карлссону (307) и Райану Сутеру (304).

В текущем регулярном чемпионате на счету Хедмана 27 (5+22) очка в 26 матчах за «Лайтнинг». Швед выступает за команду из Флориды с сезона-2010/2011. В локаутный сезон-2012/2013 Хедман выступал в КХЛ за астанинский «Барыс».