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Хедман — четвёртый действующий защитник НХЛ с 300+ домашними ассистами в карьере

Хедман — четвёртый действующий защитник НХЛ с 300+ домашними ассистами в карьере
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В эти минуты, в Тампе проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».

Шведский защитник хозяев Виктор Хедман отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

Таким образом, швед довёл число своих ассистов в домашних матчах в карьере в НХЛ до 300, став четвёртым действующим защитником, которому покорилась данная отметка, присоединившись к Бренту Бёрнсу (311), Эрику Карлссону (307) и Райану Сутеру (304).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 05:56 (pp)     2:0 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 28:31 (pp)     3:0 Жанно (Эйссимонт) – 37:04     3:1 Гюнцель (Кросби) – 59:07    

В текущем регулярном чемпионате на счету Хедмана 27 (5+22) очка в 26 матчах за «Лайтнинг». Швед выступает за команду из Флориды с сезона-2010/2011. В локаутный сезон-2012/2013 Хедман выступал в КХЛ за астанинский «Барыс».

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