Макдэвид вышел на 3-е место в истории по числу игр с 2+ ассистами среди игроков до 27 лет

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к данному моменту в этой игре двумя результативными передачами.

Таким образом, 26-летний канадец довёл число своих матчей в НХЛ с двумя и более ассистами до 158. По этому показателю он вышел на третье место в истории лиги среди игроков, которым ещё не исполнилось 27 лет, обойдя Бобби Орра (157). Выше Макдэвида только легендарные Уэйн Гретцки (306) и Марио Лемье (171).

Всего к данному моменту на счету канадского нападающего в текущем регулярном чемпионате НХЛ 31 (8+23) очко в 21 матче.