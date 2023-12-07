Макдэвид вышел на 3-е место в истории по числу игр с 2+ ассистами среди игроков до 27 лет
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В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Каролину Харрикейнз».
Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к данному моменту в этой игре двумя результативными передачами.
Таким образом, 26-летний канадец довёл число своих матчей в НХЛ с двумя и более ассистами до 158. По этому показателю он вышел на третье место в истории лиги среди игроков, которым ещё не исполнилось 27 лет, обойдя Бобби Орра (157). Выше Макдэвида только легендарные Уэйн Гретцки (306) и Марио Лемье (171).
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
6 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Фёгеле, Янмарк) – 00:28 2:0 Экхольм (Макдэвид, Бушар) – 00:41 3:0 Хайман (Янмарк, Бушар) – 05:46 4:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 14:03 5:0 Фёгеле (Янмарк) – 22:49 5:1 Стаал (Славин) – 47:05 6:1 Хайман (Макдэвид) – 49:35
Всего к данному моменту на счету канадского нападающего в текущем регулярном чемпионате НХЛ 31 (8+23) очко в 21 матче.
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