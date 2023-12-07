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Василевский вышел на 7-е место по победам среди вратарей до достижения возраста 30 лет

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский одержал свою 266-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Питтсбургом» (3:1). Таким образом, россиянин вышел на седьмое место по победам среди вратарей до достижения возраста 30 лет. Андрей сравнялся с Томом Баррассо. Следующей целью для россиянина являются 270 побед Кэри Прайса.

Первая пятёрка по победам в возрасте до 30 лет выглядит следующим образом:

1. Мартин Бродо — 324 победы.

2. Терри Савчук — 307.

3. Марк-Андре Флёри — 301.

4. Харри Ламли — 295.

5. Патрик Руа — 277.

Напомним, в Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).