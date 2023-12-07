«Мы близки к поражению 0:50». Главный тренер «Каролины» — во время матча с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор иронично прокомментировал игру своей команды по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (1:6), который прошёл этой ночью.

«Прямо сейчас мы близки к тому, чтобы проиграть 0:50. Никогда не видел команду, которая играла бы настолько жестоко. Я не знаю, что сказать, если честно», — сказал Бриндамор в интервью TNT Sports на тренерском мостике во время матча.

Отметим, что четыре из шести своих шайб «Эдмонтон» забросил уже в первом периоде. После трёх из них был заменён российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков.

«Каролина» осталась с 29 очками и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.