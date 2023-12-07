«Никогда не видел, чтобы мы так плохо играли». Бриндамор оценил разгром от «Эдмонтона»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил разгромное поражение в матче с «Эдмонтоном» (1:6). Первый период «Харрикейнз» проиграли со счётом 0:4, пропустив три шайбы за пять с небольшим минут со старта игры.

«Это была очень плохая игра от начала до конца. У нас ничего не получалось. Когда ты сразу же попадаешь в такую яму, это определённо не то, как ты хочешь начинать игру. Я никогда не видел, чтобы наша команда так плохо играла, так что я немного потерял дар речи. Это было неприемлемо, это точно. Наши лидеры должны были проявлять себя лучше, как это сделали лучшие игроки соперника. Мы должны стать лучше», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, набрал 21 очко и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» осталась с 29 очками и идёт пятой на Востоке.