Купер: Кучеров играет на элитном уровне, сейчас он на вершине горы лучших игроков мира

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил мастерство Никиты Кучерова. В сегодняшнем домашнем матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:1) россиянин отметился голом и результативной передачей. В этом матче российскому форварду удалось установить сразу несколько рекордов как внутри франшизы, так и во всей НХЛ.

«В этой лиге много отличных игроков. Я имею в виду, лучших в мире. Но я думаю, что прямо сейчас, спустя около 20 матчей сезона, вы должны поставить Кучерова на вершину горы. Он играет на элитном уровне. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Всего на счету Кучерова в текущем регулярном чемпионате 44 (17+27) очка в 26 матчах. Этот показатель является лучшим среди всех вингеров ХХI века по итогам первых 26 матчей с начала регулярных чемпионатов.