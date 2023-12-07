Плющев: назначение вялых, проходных тренеров — это система работы «Сибири»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил отставку Дэвида Немировски с поста главного тренера «Сибири» и раскритиковал руководство новосибирского клуба. Канадский специалист был назначен в новосибирский клуб в прошедшее межсезонье. Исполняющим обязанности главного тренера «Сибири» назначен Сергей Кривокрасов.

«Послушайте, то, что произошло в «Сибири», никого не удивило. Гендиректор Фастовский там много лет крутит тренеров в режиме «один-два за сезон», причём в последние годы всплывают всё более сомнительные фигуры. Немировски, как и сменивший его Кривокрасов, — в их числе. Думаю, в сентябре такой прогноз по «Сибири» вам дали бы девять специалистов из десяти. Всё на поверхности! Наоборот, лично я даже удивлён, что Немировски дотянул до зимы. Думал, с ним попрощаются уже в октябре. С самого начала сезона было видно, что команда функционально не совсем готова и что Немировски не справляется. Да он особо и не пытался справиться — работал без настроения, еле говорил, выглядел обречённым.

Я не понял, как Немировски в таком сезоне вообще оказался в Новосибирске. Все знают, какая ситуация в мире, — и вдруг из Канады нам привозят труппу гастролёров. Да ещё в клуб, который переезжает на новую арену и обязан выдавать яркий, безошибочный сезон. Тут все вопросы именно к руководству клуба, в нём главная проблема. Назначение вялых, проходных тренеров — это система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела. В хоккейном сообществе все это прекрасно знают и понимают. Почему не понимают местные власти и всё это много лет терпят — вот загадка», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Сибирь» после 40 матчей нынешнего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.