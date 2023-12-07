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«Очередной стрелочник». Плющев — о назначении Кривокрасова и. о. главного тренера «Сибири»

«Очередной стрелочник». Плющев — о назначении Кривокрасова и. о. главного тренера «Сибири»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Сергея Кривокрасова на пост исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» после отставки Дэвида Немировски. Плющев раскритиковал руководство новосибирского клуба, и заявил, что без его отставки «Сибирь» невозможно будет вывести из продоложительного кризиса.

«Послушайте, как можно назначать тренера, который отвечал за большинство — и оно у «Сибири» предпоследнее в лиге?! Если бы в клубе было адекватное руководство, то Кривокрасова могли были уволить даже раньше Немировски. Но понятно, чем эта кандидатура удобна. Очередной стрелочник. Скажем так, продолжается игра в тренерские напёрстки.

Новосибирск — один из самых хоккейных городов России, с атмосферой, с болельщиками, с новейшей ареной. Но в последнее десятилетие, как ни тяжело это признавать, хоккей там в загоне. Барахтается «Сибирь», мало подпитки из клуба МХЛ, нет клуба ВХЛ. При нынешнем уровне руководства выхода из кризиса не будет. Думаю, местные власти после истории с Немировски наконец-то это поймут», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Сибирь» после 40 матчей нынешнего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.

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