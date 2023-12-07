«Очередной стрелочник». Плющев — о назначении Кривокрасова и. о. главного тренера «Сибири»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил назначение Сергея Кривокрасова на пост исполняющего обязанности главного тренера «Сибири» после отставки Дэвида Немировски. Плющев раскритиковал руководство новосибирского клуба, и заявил, что без его отставки «Сибирь» невозможно будет вывести из продоложительного кризиса.

«Послушайте, как можно назначать тренера, который отвечал за большинство — и оно у «Сибири» предпоследнее в лиге?! Если бы в клубе было адекватное руководство, то Кривокрасова могли были уволить даже раньше Немировски. Но понятно, чем эта кандидатура удобна. Очередной стрелочник. Скажем так, продолжается игра в тренерские напёрстки.

Новосибирск — один из самых хоккейных городов России, с атмосферой, с болельщиками, с новейшей ареной. Но в последнее десятилетие, как ни тяжело это признавать, хоккей там в загоне. Барахтается «Сибирь», мало подпитки из клуба МХЛ, нет клуба ВХЛ. При нынешнем уровне руководства выхода из кризиса не будет. Думаю, местные власти после истории с Немировски наконец-то это поймут», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Сибирь» после 40 матчей нынешнего сезона КХЛ занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.