Гимаев: у Немировски в «Сибири» было слишком много демократии

Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев прокомментировал отставку Дэвида Немировски с поста главного тренера «Сибири».

«Каждый раз, когда предлагают уволить того или иного тренера, у меня возникает вопрос: «А кого вместо?» Вот назначат в «Сибирь», например, Буцаева. У меня нет уверенности, что он сразу даст результат. Любому тренеру надо время, но в случае с Дэвидом, думаю, не устроил хоккей, в который играла команда.

Я думаю, что Фастовский увидел у Кривокрасова больше харизмы, умения поднять игроков из окопов. У Дэвида всё-таки было слишком много демократии. У нас игроки такой подход до сих пор не всегда воспринимают, хотя в целом мы движемся в этом направлении. Сыграло роль и то, что Кривокрасов уже второй год в команде и она ему хорошо знакома, также остались Тарасенко и Подомацкий, поэтому команду не надо строить с нуля», — сказал Гимаев в интервью Sport24.

Напомним, сегодня, 7 декабря, «Сибирь» назначила Александра Завьялова ассистентом главного тренера команды.