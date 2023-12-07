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«Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ». Назаров — о 100 победах Ротенберга

«Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ». Назаров — о 100 победах Ротенберга
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал 100-ю победу Романа Ротенберга в качестве главного тренера СКА в КХЛ.

«Могу только поздравить Романа Борисовича с этим достижением. Не стоит останавливаться на этой отметке, сезон продолжается, вся борьба впереди. В этом году он продлил контракт на пять лет. Роман Борисович может и 400 матчей выиграть в КХЛ. Первая сотня очень тяжёлая, потому что все задают вопросы. А когда 100 побед выбиваешь, дальше уже вопросы отпадают», — сказал Назаров в интервью «Матч ТВ».

Напомним, юбилейную победу Ротенберг одержал в Челябинске в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Трактором». Клуб с берегов Невы оказался сильнее со счётом 3:1.

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