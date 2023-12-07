Роман Ротенберг одержал 100 побед в КХЛ в качестве главного тренера

В Челябинске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Трактор» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Для главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Романа Ротенберга это 100-я победа в качестве главного тренера в КХЛ. Наставнику армейской команды для этого потребовалось провести 148 матчей.

СКА сыграл 39 матчей, в которых одержал 25 побед. С 51 результативным баллом в активе армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» сыграет в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». СКА в Санкт-Петербурге примет ХК «Сочи». Обе встречи состоятся 19 декабря.