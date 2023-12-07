Главный тренер «Спартака» подтвердил подписание контракта с Михаилом Мальцевым

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победной игры с «Сочи» (4:3) подтвердил информацию о подписании контракта с Михаилом Мальцевым. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Думаю, уже сказали, что всё, договорились с ним. Усилит нашу команду. Надеюсь, приедет в ближайшее время», — заявил Жамнов на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступает за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».

Напомним, Михаил является воспитанником санкт-петербургской школы. В Континентальной хоккейной лиге Мальцев играл за СКА. В 35 проведённых матчах форвард забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.