Тренер «Металлурга» Разин: иногда лучше быть недовольным командой, чем результатом

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3) в домашнем матче.

«Самой игрой я доволен. После ЦСКА, думаю, что мы играли хорошо. Столько моментов, думаю, давно не было, но процент реализации, конечно, ужасный. Ну и надо вратаря соперника похвалить, в принципе в створ несколько опасных бросков доходило – сегодня он нас переиграл.

Сначала в общем по игре Даниила [Вовченко], как он в первом матче? Он только приехал. Игровой ритм, можно сказать, потерял, но потихоньку, я ему и звонил, чтобы он побыстрее приехал, так и планировали, дать ему поиграть. Плюс сегодня связка их с Гребёнкиным – неплохо было, и Мишка Грасс сегодня не проседал, как обычно короткими сменами, сегодня он моменты создавал. Повторю ещё раз, я командой сегодня доволен, но, конечно, иногда лучше быть недовольным командой, чем результатом. Сегодня получилось так.

Чем руководствовались, собирая такую тройку? Сейчас примерные роли распределились, и звено Зернова уже давно друг с другом играют, звено Юрова, можно его так назвать, но, к сожалению, Данька выбыл, там Канцеров, они тоже сегодня хорошо играли. Та же связка была Кошелев с Коробкиным, у них был Ди. А Никиту Гребёнкина было просто жалко его и туда и сюда, и с этими, и с этими, и я с ним разговаривал, сам переживал за него. Тяжело, когда все сочетания сформировались. А я сейчас с ним поговорил, сказал, что планирую его в связку с Вовченко поставить. Посмотрим дальше, не будем загадывать. Пока вот так.

Чем удивило «Торпедо» сегодня в меньшинстве? Моменты-то хорошие были. Практически у всех, кто играл и в большинстве, и в равных составах, моменты были, но вот так вот получилось. И до этого большинства шайба в штангу попала. А то, что они так играют, бегают в контратаку, рискуют – у них стиль такой. Сегодня вот взял вратарь «объелся», не буду говорить, чего, и выловил всё, что можно. Вот это их стиль, он имеет место быть, зрелищный. Мы немного играем по-другому, хотя и «Торпедо» в этом сезоне играет далеко не так, как в прошлом, но зрителям это нравится. Они рискуют, и в меньшинстве рискуют. Тем более что этот парнишка, Атанасов, он просто красавец вообще, просто аплодировать ему можно за такие голы.

Всё-таки по Юрову: прогноз какой по восстановлению? У него неделя покоя, потом как раз мы выходим, и он должен выйти на мини-предсезонку», — приводит слова Разина сайт «Металлурга».