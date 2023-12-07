Главный тренер «Локомотива» Никитин рассказал о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:1) в Ярославле.

«Очень тяжёлый матч. Данька Исаев – молодец, помог остаться в игре. Со второго периода добавляли, характер проявили, забили важные голы. Это очень важно. Потихонечку растём. Травмы? Это шанс другим игрокам. Кирьянов должен был уехать в Пермь, а сыграл против «Ак Барса». И в третьем периоде он здорово действовал. Максу Берёзкину – выздоровления, важная часть команды. Это хоккей, от этого сложно застраховаться. Мы на это не обращаем внимания, даём шанс тем, кто заслужил. Тесанов получил травму в Нижнем Новгороде. Надеемся, что после паузы начнёт играть.

Переходы? Пока нечего говорить по этой теме. Служба клуба работает в этом направлении. Рынок практически пустой. Просто кого-то взять – неправильно по отношению к парням, которые тут растут. Жизнь она такая: Макс получил травму, Кирьянову дали шанс. Нужно смотреть на это с двух сторон: если есть возможность, то усиление не помешает. Если нет, то ничего страшного. Игра Кирьянова? Характеризовать его рано. У него есть все данные, чтобы играть в КХЛ. Тем более его порекомендовали в ВХЛ. Это хороший сигнал. Ему нужно больше наглости. Вот такой посыл до него хочется донести через СМИ. Какая разница, кто играет против тебя – Радулов или Шипачёв. Они также начинали свою карьеру», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.