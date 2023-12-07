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Журналист из США: ненавижу, что говорю это, но Овечкин не догонит Гретцки

Журналист из США: ненавижу, что говорю это, но Овечкин не догонит Гретцки
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Североамериканский журналист Энди Стрикленд поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Я думал об этом. Ненавижу, что говорю это, но он не догонит Гретцки. Не в этот раз. Но ты же знаешь, он из тех парней, кто вернётся в следующем году и забьёт 28 голов.

Сейчас на его счету пять шайб в 21 встрече. Он идёт по графику в 20 голов за сезон. Когда дошло до того, что он не получает место в первой спецбригаде большинства автоматически? Когда он не твоя главная опция в большинстве и ты просто выбрасываешь его оттуда… Они последние в лиге [по реализации большинства], чувак. Последние! Ниже «Сент-Луиса»!» — сказал Стрикленд в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast.

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