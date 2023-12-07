Цыплаков объяснил, почему не стал забивать в пустые ворота «Сочи»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков после победного матча с «Сочи» рассказал, почему не стал забивать в пустые ворота гостевого клуба.

«Хотел отпасовать на Германа Рубцова, но получилось очень плохо. Перед командой извинился за такую безалаберность. Подвёл команду, пропустили гол. Не знаю, как могла развернуться ситуация далее. «Сочи» ведь мог и счёт сравнять. Очень плохо для команды сделал.

Неважно, кто на каком месте в турнирной таблице располагается. Но в дерби с «Динамо» отдали много эмоций. Сегодня было тяжело начинать игру. Вроде как разбегались и в третьем периоде стали играть хорошо. Это был переломный период в матче. Мы выполняли правильные действия, забили важные голы. Да, считаю, гол Александра Беляева стал ключевым. Перед этим был бросок, но шайба отлетела обратно к Саше, и он уже бросил. Я в этот момент закрыл вратаря, и шайба как-то залетела ему за шиворот», — приводит слова Цыплакова «РИА Новости Спорт».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.