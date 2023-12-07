Вратарь Туукка Раск подписал пробный контракт с «Бостоном», он играл за клуб с 2007 года

Вратарь Туукка Раск подписал пробный контракт с «Бостон Брюинз», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Раск уже тренируется с клубом в отсутствие голкипера Джереми Свеймана, который выбыл из-за болезни.

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Напомним, Раск защищал цвета «Бостона» с 2007 года. Но в феврале 2022 года голкипер сообщил, что из-за проблем со здоровьем завершает карьеру. Это произошло вскоре после того, как он перенёс операцию на бедре. В январе финн подписал контракт с «Бостоном» до конца сезона, но из-за болей был вынужден пересмотреть планы.

В составе «Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/2011. А ещё через три года финский голкипер получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ.