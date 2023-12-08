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Михаил Мальцев сделал заявление по поводу контракта со «Спартаком»

Михаил Мальцев сделал заявление по поводу контракта со «Спартаком»
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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев сообщил, что переходит в «Спартак» на правах аренды. Соответствующий пост Михаил разместил на своей странице в социальных сетях.

«Непростой был период, особенно последние несколько недель, пока все эти процессы шли. Уже вроде вот-вот, а потом говорят: «Ещё недельку». А в АХЛ совсем тяжело уже было. Но по игре вопросов не было, старался, но настраивать себя было очень сложно. Где-то, может, сказывалось.

Очень рад. По условиям: еду в аренду. «Лос-Анджелес» может меня забрать после окончания сезона в «Спартаке». Буду стараться, чтобы эти решения они принимали максимально поздно по срокам. Ещё раз всем спасибо!» — написал Мальцев.

Напомним, в этом сезоне Михаил выступает за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 матче россиянин забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2».

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