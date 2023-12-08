Нападающий «Северстали» Аймурзин пропустит Матч звёзд КХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин сообщил, что травма не позволит ему принять участие в Матче звёзд КХЛ. Он запланирован на 9-10 декабря.

«К сожалению, пропускаю Матч звёзд КХЛ, который я так долго ждал. Обидно, но значит так надо. Травма не позволит мне принять участие в таком крутом и масштабном событии.

Уже говорил вам, что на Матче звёзд хочу сделать что-то необычное. Была идея сделать особенный буллит, который ещё никто и никогда не делал. Надеюсь, что всё ещё впереди и на звёздное событие я попаду в следующих сезонах.

Спасибо огромное за поддержку и возможность лиге, журналистам и болельщикам за возможность поехать на Матч Звезд. Уверен, мы ещё увидимся», — написал Аймурзин в своём телеграм-канале.

Аймурзин в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых набрал 31 (9+22) очка.