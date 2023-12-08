Конкурент Самсонова получил травму в матче с «Оттавой» и выбыл из строя на некоторый срок

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «кленовых листьев».

В ходе третьего периода команда Шелдона Кифа потеряла своего основного вратаря в этом сезоне. Американский голкипер Джозеф Уолл получил травму нижней части тела и завершил встречу досрочно, уступив место в воротах Мартину Джонсу, для которого это появление на льду стало первым в НХЛ с 10 мая и первым после перехода в «Торонто». После завершения матча главный тренер «Торонто» сообщил, что Уолл выбыл из строя на некоторый срок.

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33-летний канадский вратарь начинал сезон в АХЛ, но получил вызов в главную команду «Торонто» из-за болезни россиянина Ильи Самсонова.