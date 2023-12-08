Крикунов: Ковальчуку не надо было возобновлять карьеру, уходить нужно на пике

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что 40-летнему Илье Ковальчуку не стоило возобновлять карьеру и подписывать контракт со «Спартаком».

«Зарплата Ковальчука в «Спартаке» может зависеть от количества набранных очков? Илье вообще не надо было это делать (возобновлять карьеру)! Он уже всем всё доказал, ему нечего доказывать. Единственное, что он, может быть, хочет помочь своим друзьям. Но ему не было смысла это делать. Тут даже вопрос не в цифрах в его контракте, а вообще. Он мог бы нормально работать менеджером или начальником команды. И всё бы было нормально. Всегда надо уходить на пике», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув омский «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы НХЛ. Ковальчук является воспитанником московской команды.