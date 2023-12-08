«В одном магазине затаривались». Порядин — о нарядах Голдобина и Яковлева перед МВЗ

Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин с чувством юмора прокомментировал наряды его одноклубника Николая Голдобина и защитника «Металлурга» Егора Яковлева на презентации перед Матчем всех звёзд КХЛ.

Глядя на своих коллег и отмечая сходство их костюмов, Павел предположил, что перед мероприятием они посетили один и тот же магазин.

«Вот они в одном магазине затаривались. Вкус у них, наверное, похожий», — сказал Порядин на видео, размещённом в официальном телеграм-канале КХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть забавный видеоролик с участием хоккеистов:

Напомним, Матч звёзд КХЛ – 2023 состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря. Соревнование будет проходить в формате мини-турнира «3х3».