«У меня руки очень сильные». Атанасов предположил, на какой конкурс его поставят на МВЗ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов ответил на вопрос, на каком конкурсе зрители наиболее вероятно его увидят на Матче звёзд КХЛ – 2023, который пройдёт на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9–10 декабря.

«Я думаю, меня поставят на самый сильный бросок, потому что у меня руки очень сильные и я бросаю очень хорошо», — сказал Атанасов на видео, размещённом в официальном телеграм-канале «Торпедо».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 21-летнего Атанасова 38 (19+19) очков в 38 матчах за волжский клуб. Его команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 51 очко.

Напомним, соревнования на Матче звёзд будут проходить в формате мини-турнира «3х3».