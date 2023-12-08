Оши с большой долей вероятности вернётся в состав «Вашингтона» в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши имеет хорошие шансы помочь своей команде в ближайшей игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», которая пройдёт 10 декабря.

«Посмотрим, как он будет себя чувствовать до конца дня и завтра, но выглядит он оптимистично», — приводит слова главного тренера «столичных» Спенсера Карбери RMNB.

Напомним, Оши не принимал участия в последних шести матчах своей команды из-за травмы верхней части тела, полученной в конце ноября.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего американца 2 (1+1) очка в 17 играх за «Кэпиталз». Нападающий выступает за столичный клуб с сезона-2015/2016. В 2018 году Оши вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.