Шайбы Чинахова вывели «Коламбус» в лидеры НХЛ по голам среди игроков не старше 23 лет

В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Российский нападающий хозяев Егор Чинахов отметился в этом матче дублем и результативной передачей.

Этот результат 22-летнего форварда вывел «Коламбус» на первое место в нынешнем сезоне НХЛ по количеству голов, забитых хоккеистами в возрасте 23 лет или младше (30). Также этот матч стал первым в НХЛ для Чинахова, в котором он набрал три или более очков.

Всего на счету российского форварда в текущем регулярном чемпионате НХЛ 8 (5+3) очков в 18 матчах в составе «Блю Джекетс».

Клуб из Огайо набрал 23 очка и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.