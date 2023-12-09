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Вратарь «Коламбуса» установил рекорд франшизы по сейвам в первом выигранном матче в НХЛ

Вратарь «Коламбуса» установил рекорд франшизы по сейвам в первом выигранном матче в НХЛ
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В Коламбусе Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Голкипер «Коламбуса» Джет Гривз провёл свою первую игру в сезоне и вторую за карьеру в НХЛ. В этой встрече он отразил 41 бросок, что является лучшим показателем среди вратарей в истории франшизы в первом выигранном матче в лиге.

Напомним, матч также запомнился феноменальной результативностью принимавших в нём участие российских хоккеистов, которые в общей сложности набрали восемь очков, установив попутно несколько как личных, так и командных рекордов.

«Блю Джекетс» набрали 23 очка и занимают 15 место в турнирной таблице Восточной конференции.

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