«Мы выкладываемся в каждом матче». Марченко прокомментировал победу над «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сент-Луис Блюз» (5:2), который прошёл этой ночью.

«Мы просто стараемся прогрессировать вместе и идти вперёд шаг за шагом. Мы выкладываемся в каждом матче», — приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этом матче Марченко пробил отметку в 30 заброшенных шайб в карьере в НХЛ. На это ему потребовалось 86 матчей, что является лучшим результатом в истории «Блю Джекетс».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина 16 (9+7) очков в 27 матчах.

«Коламбус» набрал 23 очка и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.