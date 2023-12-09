Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бобровский прокомментировал сейв на Кросби в матче с «Питтсбургом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свой впечатляющий сейв на капитане «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в третьем периоде сегодняшнего матча между командами, который закончился со счётом 3:1 в пользу «пантер».

«Он настолько умный игрок. Он смог набрать такую скорость из ничего. Я смог только положить на лёд свой щиток и мне повезло», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

Напомним, по итогам игры Бобровский был признан первой звездой матча.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского голкипера 20 матчей, в которых он в среднем отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,42.

«Флорида» вышла на третье место турнирной таблицы Восточной конференции, набрав в 26 матчах 34 очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.