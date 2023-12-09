«Мы прогрессируем с каждым матчем». Марченко оценил игру российского звена «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оценил игру российского звена команды и победу в матче с «Сент-Луисом» (5:2). Россияне организовали три гола в ворота соперника, дублем отметился Егор Чинахов.

«Пахали, создали хорошие моменты, сделали хорошие передачи на мой гол и на гол Чинни, и хорошее большинство. Наше звено прогрессирует, играя вместе, делаем шаг вперёд в каждом матче. Мы стараемся, говорим друг с другом, живём в одном здании, мы постоянно вместе и на льду стараемся говорить о деталях», — цитирует Марченко Bally Sports.

Марченко пробил отметку в 30 заброшенных шайб в карьере в НХЛ. На это ему потребовалось 86 матчей, что является лучшим результатом в истории «Блю Джекетс».