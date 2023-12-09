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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
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Иванов: Тамбиев – жёсткий тренер? Я вратарь, поэтому мне жёсткий не жёсткий…

Иванов: Тамбиев – жёсткий тренер? Я вратарь, поэтому мне жёсткий не жёсткий…
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Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов рассказал, что не считает главного тренера владивостокского клуба Леонида Тамбиева жёстким специалистом.

«Тамбиев – жёсткий тренер? Ну, каждый тренер по-своему жёсткий. Потому что все хотят выиграть. Все хотят, чтобы парни развивались. И думаю, что нормальный он тренер (смеётся). Я вратарь, поэтому мне жёсткий не жёсткий… Моё дело — ловить шайбу, помогать команде выиграть каждую игру, бороться за эту шайбу. Если я всё это делаю и приношу команде пользу, то неважно, жёсткий тренер или нет, он всё равно будет верить и ставить в состав», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:

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