Сергей Иванов ответил на вопрос, не пугает ли его грядущее возвращение в СКА

Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов заявил, что его не пугает грядущее возвращение в СКА. Вратарь выступает за дальневосточный клуб на правах аренды.

«До перехода сыграл только три игры за СКА и не знал, чего ожидать. Всё зависело и зависит только от меня. Сыграл одну-две игры неплохо, дали мне шанс, где-то выиграли. И появилось доверие ко мне и возможность играть каждый матч. Большой опыт для меня.

Не пугает ли грядущее возвращение в СКА? Да нет, что оно будет пугать-то? Наоборот. Моя задача тут окрепнуть, обрести уверенность, помочь команде зайти в плей-офф. А там уже будем думать, что да как», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»: