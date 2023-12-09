19-летний голкипер «Адмирала» рассказал, как отнёсся к отстранению сборной России от МЧМ

Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов рассказал, как отнёсся к отстранению сборной России от участия в матчах молодёжного чемпионата мира.

«Конечно, немного обидно, что не смогли сыграть. Но главное, чтобы поскорее разрешили в будущем. Другое поколение уже растёт. Ладно мы хоть съездили на ЮЧМ, на юношеские Олимпийские игры наш год попал. Нам в этом плане повезло. Сейчас парни вообще без чемпионатов мира, без всего. Мы-то ещё ладно, что-то успели захватить. Сейчас главное, чтоб открыли. Остальные парни тоже готовятся. Хотят сыграть, показать себя. За свою страну поиграть на таком уровне. Дай бог, чтобы всё разрешилось», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»: