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Вратарь «Адмирала» Иванов – о НХЛ: даже не думал об этом на самом деле

Вратарь «Адмирала» Иванов – о НХЛ: даже не думал об этом на самом деле
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Голкипер «Адмирала» Сергей Иванов рассказал, что пока не думает об игре в НХЛ. Иванов был задрафтован «Коламбусом» в пятом раунде под 138-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

«Мысли о НХЛ? Пока иду от игры к игре. Честно, да, есть моменты какие-то, когда задумываешься о будущем. Но что-то думать, хотеть туда, такого нет. От игры к игре, каждый день — в плей-офф надо попадать, помогать команде ещё. Каждый день развиваться. Даже не думал об этом на самом деле.

Связывались ли со мной из «Коламбуса»? Пока не связывались. Так, общаемся: иногда пишут по физическому состоянию, есть ли травмы», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Екатерине Василевич.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:

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