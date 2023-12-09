Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 1
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ объявила имена участников первых мастер-классов на Матче звёзд

КХЛ объявила имена участников первых мастер-классов на Матче звёзд
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига опубликовала расписание первых мастер-классов Матча звёзд в Санкт-Петербурге, а также расписание конкурсов. Мероприятия начнутся на «СКА-Арене» в 16:30 по мск.

В первый день уик-энда состоятся соревнования по силе и точности броска, а также пройдёт конкурс капитанов.

Фото: КХЛ

Мастер-шоу начнётся с конкурса на силу броска, в котором примут участие: защитник «Барыса» Давид Скленичка, защитник ЦСКА Никита Нестеров, защитник «Металлурга» Егор Яковлев и игрок обороны СКА Александр Никишин.

Во втором конкурсе Мастер-шоу на самый точный броско участие примут: нападающий «Спартака» Павел Порядин, форвард «Лады» Трой Джозефс, нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук и форвард «Сибири» Николай Прохоркин.

В заключительном конкурсе первого дня Мастер-шоу выступят капитаны: форвард московского «Динамо» Никита Гусев, нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв, форвард «Спартака» Николай Голдобин и нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.

Материалы по теме
Аршавин рассказал о желании исполнить буллит на Матче звёзд КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android