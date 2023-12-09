«Абсолютные выдумки». Директор «Автомобилиста» — о возможной отставке Заварухина

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера Николая Заварухина. Также Рябков оценил возможность обмена капитана команды Сергея Широкова.

«Как Заварухин — наш главный тренер, так и Широков — наш капитан. Расставание с ними — абсолютные выдумки. Хочу поставить здесь точку. В турниром плане мы рядом со всеми лидерами Востока. У нас в разное время надолго выпадали лидеры: Эберт, Волк, Да Коста. Это повлияло на игровые связи, на уверенность команды в целом. Надо постепенно из этого выбираться.

У Широкова в самом конце предсезонки было повреждение, из-за чего он форсировал возвращение в строй. Это немного выбило его из колеи, а потом как снежной ком пошли другие моменты. У нас есть ещё половина сезона, чтобы всем набрать оптимальную форму к плей-офф. Отмечу, что в последних матчах Сергей забивает и отдаёт важные передачи», — приводит слова Рябкова Sport24.

«Автомобилист» расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский клуб одержал две победы в последних двух матчах, обыграв СКА и «Салават Юлаев» на домашней площадке.