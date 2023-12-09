Аршавин — о Разине: не знал, что он сейчас работает в Магнитогорске

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, что он знает о главном тренере магнитогорского «Металлурга» Андрее Разине, которому будет ассистировать на тренерском мостике на предстоящем Матче звёзд КХЛ.

Напомним, на звёздном уикенде Разин будет возглавлять сборную Дивизиона Харламова.

«Из последнего — то, что он хорошо работал в «Северстали», и чуть-чуть не обыграл СКА, да? Сначала «Динамо», по-моему, они прошли… Вот это из последнего.

Знал ли, что он сейчас работает в Магнитогорске? Я не знал, что он сейчас работает в Магнитогорске, потому что так сложилось, что мало в этом году следил за КХЛ», — приводит видео интервью Аршавина перед Матчем звёзд пресс-служба «Металлурга».

Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря 2023 года в Санкт‑Петербурге на «СКА Арене».