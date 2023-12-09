Сычёв сравнил «СКА Арену» со стадионом дортмундской «Боруссии»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв, выступивший сегодня в роли помощника главного тренера Дивизиона Чернышёва Михаила Кравца на Матче звёзд КХЛ — 2023, оценил новый дворец спорта «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

«Похож на стадион «Боруссии» в Дортмунде, огромные трибуны свисают прямо над площадкой, свет очень яркий, передаются все эмоции болельщикам. Нельзя не отметить масштаб и объём. Это серьёзное достижение для всего российского хоккея, что у нас появилась такая арена», — сказал Сычёв в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 проходит 9 и 10 декабря. Соревнования проходят в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.