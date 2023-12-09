Третий бомбардир «Далласа» пропустит матч с «Вегасом» из-за болезни

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц не сможет помочь своей команде в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», который пройдёт этой ночью, сообщает пресс-служба техасского клуба в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету финского форварда 22 (10+12) очка в 24 матчах за «Даллас». Он является третьим на данный момент бомбардиром команды. Хинтц находится в системе клуба с сезона-2017/2018.

На данный момент «Старз» занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 33 очка. В последнем матче команда Питера Дебура обыграла на выезде «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 Б).

Матч «Даллас» — «Вегас» пройдёт 10 декабря и начнётся в 0:00 мск. Это уже третья встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первых двух победу праздновали «Голден Найтс».