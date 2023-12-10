Защитник «Динамо» Менелл: надеюсь в будущем на вызов в сборную Россию

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что не переживает из-за невызова в сборную «России 25» на Кубок Первого канала. В начале текущего сезона КХЛ 26-летний американский защитник получил паспорт РФ и российское спортивное гражданство.

«Расстройства по невызову я не чувствую. Было бы честью сыграть на этом Кубке, но ничего страшного. Тем не менее я надеюсь в будущем, смогу представлять Россию. Но пойму, если этого не произойдёт. Здесь много сильных игроков», – приводит слова Менелла ТАСС.

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка.