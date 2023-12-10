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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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16:00 Мск
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Сколько очков наберёт Кучеров в регулярном чемпионате НХЛ?

Сколько очков наберёт Кучеров в регулярном чемпионате НХЛ?
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В сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ) дублем и результативной передачей отметился нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме и был признан первой звездой матча.

Сегодняшние шайбы позволили Кучерову выйти на чистое первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забил 19 голов и отдал 28 результативных передач в 28 матчах. Россиянин занимает первое место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сколько очков наберёт Кучеров в регулярном чемпионате НХЛ?»

«Тампа» проведёт в регулярном чемпионате ещё 53 матча. В прошлом сезоне-2022/2023 Кучеров за 82 матча регулярки набрал 113 (30+83) очков.

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