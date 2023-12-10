Канарейкин: на данный момент Кучеров — самый великий российский хоккеист

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин оценил успешную игру одного из лидеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Большие прогнозы делать не стоит в данный момент, сезон только раскручивается. На данном отрезке Никита на первом месте, и он по праву уже несколько лет занимает эту позицию. На данный момент, это, наверное, наш самый великий хоккеист.

Какие шансы у «Тампы» в этом сезоне вернуть Кубок Стэнли? Мы понимаем, что ключевая ось – это Василевский, Сергачёв, Кучеров. Если эти ребята там заработают на полную мощность, они, конечно, будут основополагающими для успеха команды. Кучеров блестяще ведёт за собой команду, это настоящий голеадор. Восстановление Василевского после травмы – это дело времени. Он сейчас восстановит былые кондиции, и, конечно, это будет очень мощная российская ударная группировка в «Тампе», — сказал Канарейкин в интервью Metaratings.ru.

Напомним, россиянин стал автором победной шайбы в овертайме матча с «Сиэтл Кракен» (4:3) и был признан первой звездой матча. Всего в текущем сезоне Кучеров набрал 47 очков — забил 19 голов и отдал 28 результативных передач в 28 матчах.

Сегодняшние шайбы позволили россиянину выйти на чистое первое место в списке снайперов текущего сезона НХЛ. Кучеров опережает форварда «Ванкувера» Брока Бёзера и нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, на счету которых по 18 голов.