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Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023. День 2
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«Интересно посмотреть, как раньше люди жили». Аликин — о сериале «‎Слово пацана»

«Интересно посмотреть, как раньше люди жили». Аликин — о сериале «‎Слово пацана»
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Вратарь «‎Автомобилиста»‎ Евгений Аликин высказался о своём отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Сейчас все обсуждают сериал «‎Слово пацана»‎? Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «‎Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято. Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет. Романтизация бандитизма? Ну, есть разные мнения», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников. Первый сезон шоу будет состоять из девяти серий. Финал выйдет 21 декабря.

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