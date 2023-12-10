«Интересно посмотреть, как раньше люди жили». Аликин — о сериале «‎Слово пацана»

Вратарь «‎Автомобилиста»‎ Евгений Аликин высказался о своём отношении к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Сейчас все обсуждают сериал «‎Слово пацана»‎? Знаю, что мнения разделились. Кто-то предлагает запретить, кто-то сравнивает с «‎Бригадой». Мне просто понравилось, как это снято. Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Не застал то время, поэтому не могу сказать, было похоже или нет. Романтизация бандитизма? Ну, есть разные мнения», — приводит слова Аликина «РБ Спорт».

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября и рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые сбивались в группировки и дрались между собой за уважение сверстников. Первый сезон шоу будет состоять из девяти серий. Финал выйдет 21 декабря.