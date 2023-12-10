Менелл — о буллите в русском костюме: заранее тренировал гопак

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал о выполнении буллита на Матче всех звёзд КХЛ.

«Русский? Да! Мы с Гусем поработали с командой и вместе придумали идеи на конкурсы. У кого получилось лучше – у меня или у Кэма Ли? У нас были разные номера, он вышел с банкой икры, мне легче было забить, я дал взятку вратарю, чтобы он отошёл. А Кэму пришлось показать мастерство. Немного переживал за танец, пришлось специально разминаться. Но заранее знал, что мне предстоит станцевать гопак, и тренировался.

Матч звёзд КХЛ – это очень весело, я много смеялся, глядя на выступления ребят. Я тут отлично провожу время», — передаёт слова Менелла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ 26-летний игрок обороны сыграл 38 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 24 очка.