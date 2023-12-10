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Президент КХЛ Морозов подвёл итог Матча звёзд — 2023 в Санкт-Петербурге

Президент КХЛ Морозов подвёл итог Матча звёзд — 2023 в Санкт-Петербурге
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги Матча звёзд — 2023, завершившегося в Санкт-Петербурге.

«Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 завершён – с уверенностью можно сказать, что хоккейный праздник удался!

Эти два дня получились очень насыщенными, игроки, тренеры и болельщики получили много положительных эмоций. Большое спасибо Санкт-Петербургу и «СКА Арене» за радушный приём, это хоккейный дворец мирового уровня, который оставил у всех фантастические впечатления. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 установил рекорд посещаемости – в первый день на трибуны пришли 19 682 болельщика, во второй – 20 384. Это неудивительно, поскольку публика в Питере очень любит хоккей и разбирается в нём: нет никаких сомнений в том, что матчи КХЛ на новой арене тоже будут собирать аншлаги. Что касается спортивной составляющей, у нас появился новый победитель Фонбет Матча звёзд КХЛ – Дивизион Харламова. Главное на звёздном уикенде – получить удовольствие и подарить болельщикам яркий, красивый хоккей. Думаю, с этим наши игроки и тренеры справились на все сто. Радует, что в этом году участие в Фонбет Матче звёзд КХЛ приняли много молодых игроков, которые в своём возрасте уже выходят на лидирующие позиции в клубах и во всей лиге.

Приятно было видеть на тренерских скамейках команд легенд нашего футбола – они «на ты» с клюшкой и шайбой, что и показали во второй день. Спасибо всем, что провели уикенд вместе с нами, это было отличное приключение. Увидимся на Фонбет Матче звёзд КХЛ — 2024!» — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Напомним, победителем Матча звёзд КХЛ стала команда Дивизиона Харламова.

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