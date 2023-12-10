Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Аршавин: хотел сыграть на МВЗ, потому что вряд ли когда-нибудь ещё сыграю на «СКА Арене»

Аршавин: хотел сыграть на МВЗ, потому что вряд ли когда-нибудь ещё сыграю на «СКА Арене»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, есть ли шанс, что он ещё раз сыграет на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Хотел сыграть сегодня, потому что я вряд ли когда-нибудь вообще сыграю на этой арене, а тем более при 20 тысячах зрителей. Буду ли участвовать, если пригласят ещё раз? Не знаю, в этом году Матч звёзд в Петербурге, мне здесь близко. Но если буду поднимать свой уровень хоккея, может быть, и пригласят. А пока думаю, этого достаточно», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, экс-футболист в финальной игре Матча звёзд отметился заброшенной шайбой. Ранее Аршавин прокомментировал своё выступление в Матче звёзд КХЛ — 2023.

Материалы по теме
Аршавин: три года назад я начал кататься на льду, а сейчас забил на МВЗ. Доволен!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android