Тренер «Спартака» Жамнов о Мостовом: чему можно научить человека, который всю жизнь играл?

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру Александра Мостового и высказался о тренерской карьере бывшего футболиста.

«Как мне дебют Александра Мостового сегодня? Хорошо отыграл, функционально готов. Правда, в конце устал уже.

Может потянуть КХЛ или только в «Вышке»? Надо ему ещё потренироваться, функциональное состояние поправить. А так, готов уже.

Как отношусь к тому, что долгое время не хотел учиться на тренера? Мы знаем друг друга давно. Плюс он играл сам. Чему можно научить человека, который сам всю жизнь играл? Он же выступал и в сборной, и в европейских клубах.

Для меня это дебютный сезон в качестве тренера, и такие результаты, всё благодаря игроцкому опыту? Я думаю, конечно, это помогает. Знаешь много нюансов изнутри. У меня есть хорошая школа, я сам играл в хоккей.

Мостовой – лучший российский футболист? Один из лучших. Мне многие футболисты нравились. Добровольский, если помните такого, Шалимов, Кирьяков, Карпин. Хорошая сборная была, на самом деле. То поколение очень талантливое», — приводит слова Жамнова «РБ Спорт».

Напомним, в финальной игре Матча звёзд КХЛ — 2023 победу одержала команда Дивизиона Харламова.