Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о подписании контракта с Пульюярви

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал подписание контракта с финским нападающим Ессе Пульюярви.

«Наша ответственность как тренерского штаба, а также Кайла Дубаса (генеральный менеджер «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») и его группы — сделать всё возможное, чтобы улучшить нашу команду. Ессе — парень, который играл в лиге и добился определённых успехов. Потенциально он может помочь нам увеличить нашу мощность», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

За карьеру в лиге хоккеист провёл 334 матча за «Эдмонтон Ойлерз» и «Каролину», набрав 114 (51+63) очков. В 27 играх Кубка Стэнли он добавил ещё 6 (3+3) баллов. В последнее время Ессе восстанавливался после операции на бедре.