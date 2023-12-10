Нападающий «Торпедо» Атанасов: верю, что Мостовой станет тренером

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов прокомментировал выступление бывшего футболиста Александра Мостового на Матче звёзд КХЛ и оценил новую «СКА Арену».

«Александр Мостовой на льду сегодня, где от него больше пользы? Везде круто! И на скамейке атмосферу поддерживал, и на льду не выпадал, отлично смотрелся. Верю, что он может стать тренером клуба РПЛ? Конечно, верю. Главное – верить в людей. Тогда у них всё получится.

Как мне арена, чувствую разницу с другими стадионами? Особых отличий нет. Понятно, что гораздо громче, поскольку намного больше болельщиков. За счёт этого и атмосфера лучше.

Есть ли мотивация играть в Матче звёзд? Мы выкладываемся. Понятно, что не на все 100%. Но все стараются забивать красивые голы, отдавать передачи», — сказал Атанасов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Фонбет Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2023 проходил 9 и 10 декабря. Соревнования были в формате мини-турнира «3х3». Санкт-Петербург стал местом проведения звёздного уикенда второй раз в истории.